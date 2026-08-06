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06.08.2026 08:27:40

Deutscher Industrieumsatz sinkt Juni

DOW JONES--Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Juni gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging er gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent zurück. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war der Umsatz kalenderbereinigt 0,4 Prozent niedriger.

Für Mai ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg von 0,2 (vorläufig: 1,8) Prozent gegenüber April. Die Revision habe sich aus einer Anpassung bei der Preisbereinigung ergeben, hiess es.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 02:28 ET (06:28 GMT)

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Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen

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KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’447.16 13.58 BSUBQU
Short 16’018.73 8.82 SQBLKU
SMI-Kurs: 14’551.56 05.08.2026 17:30:14
Long 13’931.42 19.54 SIBNCU
Long 13’621.49 13.77 STB1IU
Long 13’051.06 8.96 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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