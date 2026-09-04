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04.09.2026 08:08:39
Deutscher Industrieumsatz sinkt im Juli deutlich
DOW JONES--Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Juli deutlich gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging er gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent zurück und lag auf Jahressicht um 0,6 Prozent niedriger. Der vorläufig für Juni gemeldete Umsatzrückgang von 1,3 Prozent wurde auf 0,5 Prozent revidiert.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/rio
(END) Dow Jones Newswires
September 04, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)
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