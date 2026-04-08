Deutscher Industrieumsatz sinkt im Februar

DOW JONES--Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Februar gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verringerte er sich gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent. Der für Dezember vorläufig gemeldete monatliche Umsatzanstieg von 1,5 Prozent wurde zudem auf 0,7 Prozent revidiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz im Februar kalenderbereinigt um 0,4 Prozent höher.

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April 08, 2026 02:08 ET (06:08 GMT)