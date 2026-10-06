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06.10.2026 08:08:40
Deutscher Industrieumsatz im August unverändert
DOW JONES--Der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im August unverändert geblieben. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verharrte er auf dem Niveau des Vormonats und stieg auf Jahressicht um 0,9 Prozent. Der vorläufig für Juli gemeldete Umsatzrückgang von 1,5 Prozent wurde auf 1,4 Prozent revidiert.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 06, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)
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