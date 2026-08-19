Deutscher Einzelhandelsumsatz im Juni höher als bisher angenommen

DOW JONES--Der Umsatz im deutschen Einzelhandel ist im Juni deutlich weniger stark gefallen als zunächst angenommen. Wie aus Daten der Bundesbank hervorgeht, sank der Umsatz gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent. Vorläufig war ein überraschend deutlicher Rückgang von 0,7 Prozent gemeldet worden. Die Prognose hatte auf minus 0,2 Prozent gelautet. Für das erste Quartal steht damit ein revidierter Zuwachs von 0,2 Prozent zu Buche. Das Statistische Bundesamt hatte bei der ersten Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von einer verhaltenen Entwicklung des privaten Verbrauchs gesprochen. Ausführliche BIP-Daten werden am 25. August veröffentlicht.

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August 19, 2026 03:37 ET (07:37 GMT)