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14.09.2026 09:37:40
Deutscher Einzelhandelsumsatz für Juli bestätigt
DOW JONES--Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Juli deutlich gesunken. Wie die Bundesbank mitteilte, fielen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 3,4 Prozent. Damit wurde die vorläufige Meldung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) bestätigt. Auf Jahressicht lagen die Umsätze um 2,4 Prozent niedriger.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
September 14, 2026 03:38 ET (07:38 GMT)
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