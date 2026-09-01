Deutscher Einzelhandel verbucht reales Umsatzminus im Juli

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Umsätze im deutschen Einzelhandel haben sich im Juli schwächer entwickelt als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Umsätze real um 3,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten hingegen ein Plus von 0,5 Prozent erwartet. Nominal gab es einen Rückgang von 1,7 Prozent.

Für den Juni blieb der monatliche Umsatz nach Revision der vorläufigen Ergebnisse real unverändert bei 0,0 Prozent (zunächst: minus 0,7 Prozent), während die nominalen Umsätze um 0,2 Prozent sanken (zunächst: minus 1,0 Prozent).

Auf Jahressicht lagen die Umsätze im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat real um 2,5 Prozent niedriger, während sie nominal um 0,3 Prozent stiegen. Die Daten zum Einzelhandel unterliegen häufig grösseren Revisionen.

"Auffällig war im Juli 2026 erneut die Entwicklung der Umsätze der Tankstellen: Nach dem Ende des im Mai und Juni geltenden Tankrabatts fielen die kalender- und saisonbereinigten Umsätze real um 9,1 Prozent und nominal um 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat", erklärten die Statistiker. Zu beachten ist, dass im Umsatz der Tankstellen auch die Verkäufe in den Tankstellenshops enthalten sind.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im Juli gegenüber dem Vormonat real um 0,8 Prozent und nominal um 0,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen realen Rückgang von 0,3 Prozent und einen nominalen Anstieg von 0,2 Prozent.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im Juli gegenüber dem Vormonat real um 4,8 Prozent und nominal um 2,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete der Umsatz real einen Rückgang von 3,4 Prozent und nominal einen Anstieg von 0,1 Prozent.

Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im Juli gegenüber dem Vormonat ein Umsatzminus von real 5,6 Prozent und nominal 5,8 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat schrumpfte der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 0,8 Prozent und nominal um 0,2 Prozent.

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September 01, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)