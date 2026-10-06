|
06.10.2026 08:15:49
Deutscher Dienstleistungsumsatz steigt im Juli um 0,7%
DOW JONES--Der deutsche Dienstleistungsumsatz ist im Juli gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich der Umsatz im Dienstleistungsbereich und bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent. Er lag damit um 0,1 Prozent unter dem Niveau des zweiten Quartals.
Den grössten monatlichen realen Umsatzzuwachs verzeichneten das Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Plus von 3,2 Prozent, gefolgt von den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen mit einem Anstieg von 2,1 Prozent.
In den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) betrug der Zuwachs gegenüber dem Vormonat 0,8 Prozent. Im Bereich Verkehr und Lagerei fiel der Zuwachs mit 0,1 Prozent gering aus. Im Gegensatz dazu sank der Umsatz im Bereich Information und Kommunikation gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 06, 2026 02:16 ET (06:16 GMT)
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher -- Asiens Börsen uneinheitlich
An den heimischen sowie den deutschen Börsen lässt sich ein stärkerer Handel beobachten. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.