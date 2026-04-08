Deutscher Dienstleistungsumsatz steigt im Januar stark

DOW JONES--Der deutsche Dienstleistungsumsatz ist im Januar stark gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich der Umsatz ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gegenüber dem Vormonat preis-, kalender- und saisonbereinigt um 1,7 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresmonat ergab sich ein Zuwachs von 1,6 Prozent.

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April 08, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)