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08.04.2026 08:11:40

Deutscher Dienstleistungsumsatz steigt im Januar stark

DOW JONES--Der deutsche Dienstleistungsumsatz ist im Januar stark gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich der Umsatz ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gegenüber dem Vormonat preis-, kalender- und saisonbereinigt um 1,7 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresmonat ergab sich ein Zuwachs von 1,6 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)

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Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Kurse springen nach oben
07.04.26 Marktüberblick: Versorger gesucht
07.04.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Lufthansa AG
07.04.26 Noch keine Entspannung
02.04.26 Weltraumwirtschaft: schwerelos, innovativ und wachstumsstark
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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SMI-Kurs: 12’790.35 07.04.2026 17:30:30
Long 12’295.98 19.52 STABXU
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Long 11’491.77 8.89 SS5BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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