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08.04.2026 08:11:40
Deutscher Dienstleistungsumsatz steigt im Januar stark
DOW JONES--Der deutsche Dienstleistungsumsatz ist im Januar stark gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich der Umsatz ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gegenüber dem Vormonat preis-, kalender- und saisonbereinigt um 1,7 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresmonat ergab sich ein Zuwachs von 1,6 Prozent.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cln
(END) Dow Jones Newswires
April 08, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)
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