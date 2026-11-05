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05.11.2026 08:19:43
Deutscher Dienstleistungsumsatz steigt im August um 0,9 Prozent
DOW JONES--Der deutsche Dienstleistungsumsatz ist im August gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich der Umsatz im Dienstleistungsbereich (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresmonat lag er um 0,9 Prozent im Plus.
Den grössten monatlichen realen Umsatzzuwachs verzeichnete der Bereich Information und Kommunikation mit einem Plus von 3,7 Prozent, gefolgt vom Bereich Verkehr und Lagerei mit einem Anstieg von 1,4 Prozent.
In den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) betrug der Zuwachs gegenüber dem Vormonat 0,1 Prozent. Im Gegensatz dazu sank der Umsatz im Grundstücks- und Wohnungswesen gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und in den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen um 1,5 Prozent.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
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