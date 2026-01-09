|
09.01.2026 08:14:45
Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt im Oktober
DOW JONES--Der deutsche Dienstleistungssektor ist schwach ins vierte Quartal gestartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Umsätze im Dienstleistungsbereich (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) im Oktober gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent. Gegenüber dem dritten Quartal ergibt sich damit ein Minus von 1,0 Prozent.
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
