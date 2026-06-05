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05.06.2026 08:09:41

Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt im März

DOW JONES--Der Dienstleistungsumsatz in Deutschland ist im März gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verringerte sich der Umsatz ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gegenüber dem Vormonat preis-, kalender- und saisonbereinigt um 1,4 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresmonat ergab sich ein realer Rückgang von 0,3 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
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inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’201.86 13.77 SZEB1U
Short 14’711.66 8.96 SBB9HU
SMI-Kurs: 13’341.27 04.06.2026 17:30:15
Long 12’829.74 19.44 SA2BCU
Long 12’558.16 13.91 SW7BAU
Long 12’019.96 8.93 SDMB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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