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05.06.2026 08:09:41
Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt im März
DOW JONES--Der Dienstleistungsumsatz in Deutschland ist im März gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verringerte sich der Umsatz ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gegenüber dem Vormonat preis-, kalender- und saisonbereinigt um 1,4 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresmonat ergab sich ein realer Rückgang von 0,3 Prozent.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/sha
(END) Dow Jones Newswires
June 05, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)
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