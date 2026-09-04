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04.09.2026 08:16:40
Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt im Juni
DOW JONES--Der Dienstleistungsumsatz in Deutschland ist im Juni gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging der reale Umsatz (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 1,7 Prozent zurück. Für Mai meldeten die Statistiker einen revidierten Anstieg um 1,5 (vorläufig: 1,5) Prozent und für April ein Plus von 0,9 (1,4) Prozent. Für das zweite Quartal ergibt sich ein Umsatzanstieg von 0,9 Prozent.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/sha
(END) Dow Jones Newswires
September 04, 2026 02:17 ET (06:17 GMT)
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