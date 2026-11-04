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04.11.2026 13:46:42
Deutscher Automarkt wächst im Oktober um 1,7 Prozent
DOW JONES--Der deutsche Automarkt ist im Oktober in niedrigerem Tempo als im Vormonat gewachsen. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte, stiegen die Pkw-Verkäufe um 1,7 Prozent zum Vorjahr auf 254.492 Einheiten. Im September hatte noch ein Wachstum von 9,0 Prozent zu Buche gestanden. Für die ersten zehn Monate bis Ende Oktober ergab sich ein Anstieg von 4,9 Prozent auf 2,48 Millionen Autos.
Getragen wurde der Anstieg im Oktober abermals von den Elektroautos (BEV), die einen Sprung um knapp 80 Prozent auf 94.086 Stück verzeichneten. Der Absatz von Benzinern sank um 41 Prozent auf 38.516 Pkw, jener von Dieselfahrzeugen um 21,6 Prozent auf 23.882.
Marktführer Volkswagen verkaufte 46.331 Autos, ein Rückgang um 4 Prozent zum Vorjahr. Mercedes verzeichnete einen Anstieg um 8,5 Prozent auf 26.273 Autos. Bei BMW blieb der Absatz mit 23.582 Stück in etwa stabil.
Vom E-Auto-Boom profitierte der US-Autobauer Tesla, der seinen Absatz im Oktober um 291 Prozent auf 2.932 Einheiten steigerte. Der chinesische Konkurrent BYD kam mit einem Plus von 54 Prozent auf 5.173 Einheiten.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
November 04, 2026 07:46 ET (12:46 GMT)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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