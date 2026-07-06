Deutscher Auftragseingang steigt im Mai um 1,0%

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat im Mai in etwa wie erwartet zugelegt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 6,2 (April: 2,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg um 0,7 Prozent prognostiziert. Der für April vorläufig gemeldete monatliche Rückgang von 3,8 Prozent wurde auf 3,2 Prozent revidiert.

Ohne Grossaufträge lagen die Auftragseingänge im Mai um 1,0 Prozent höher als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich sank der Auftragseingang von März bis Mai um 0,2 Prozent, ohne Grossaufträge stieg er um 4,1 Prozent.

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July 06, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)