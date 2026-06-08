Deutscher Auftragseingang im April schwächer als erwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im April schwächer als erwartet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verringerten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 3,8 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 1,6 (März: 6,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang um nur 2,2 Prozent prognostiziert. Der für März vorläufig gemeldete monatliche Anstieg um 5,0 Prozent wurde auf 4,5 Prozent revidiert.

Ohne Grossaufträge lagen die Auftragseingänge im April ebenfalls um 3,8 Prozent niedriger als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich sank der Auftragseingang von Februar bis April um 3,1 Prozent, ohne Grossaufträge stieg er um 3,5 Prozent.

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June 08, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)