|
08.06.2026 08:08:40
Deutscher Auftragseingang im April schwächer als erwartet
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im April schwächer als erwartet gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verringerten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 3,8 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 1,6 (März: 6,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang um nur 2,2 Prozent prognostiziert. Der für März vorläufig gemeldete monatliche Anstieg um 5,0 Prozent wurde auf 4,5 Prozent revidiert.
Ohne Grossaufträge lagen die Auftragseingänge im April ebenfalls um 3,8 Prozent niedriger als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich sank der Auftragseingang von Februar bis April um 3,1 Prozent, ohne Grossaufträge stieg er um 3,5 Prozent.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
June 08, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)
Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur
Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.Weiterlesen!
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Eskalationen in Nahost und KI-Zweifel: SMI vorbörslich tiefer -- DAX schwächer erwartet -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt zeichnen sich Verluste ab. Auch der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Verlusten starten. Anleger in Asien trennen sich am Montag in grossem Stil von ihren Aktien.