Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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31.08.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag behauptet
Die Aktie von Deutsche Bank zeigt sich am Montagvormittag ohne grosse Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Deutsche Bank-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 34,90 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Bank-Aktie um 09:28 Uhr im XETRA-Handel bei 34,90 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 26'442 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 34,93 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,79 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,83 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 161'402 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Bei 35,03 EUR erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 0,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 46,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,33 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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