Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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31.08.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 34,71 EUR ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 34,71 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'334 Punkten notiert. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,65 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,83 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 1'045'184 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,94 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (23,82 EUR). Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 45,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Am 29.07.2026 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 16.30 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,33 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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