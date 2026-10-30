Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Freitagvormittag

Um 09:28 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 30,62 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'920 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 30,62 EUR. Bei 30,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 302'277 Stück gehandelt.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,85 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 17,06 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,82 EUR am 23.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 22,22 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,91 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 15.84 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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