Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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30.09.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt
Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 32,11 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 32,11 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'568 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 32,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 156'918 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 25,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR aus. Am 29.07.2026 äusserte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 16.30 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,34 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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