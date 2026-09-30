Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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30.09.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Mittwochnachmittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 31,96 EUR.
Um 16:28 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 31,96 EUR nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'295 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 32,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,97 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1'957'220 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 35,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 12,16 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 34,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,16 EUR. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,34 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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