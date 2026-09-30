Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Mittwochmittag kaum Ausschläge

Die Deutsche Bank-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 31,75 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'352 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 32,20 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 31,69 EUR. Bei 31,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1'220'318 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 12,90 Prozent zulegen. Bei 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 33,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,16 EUR ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 16.30 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,34 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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