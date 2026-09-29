Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Dienstagvormittag Boden gut

Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 31,67 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'365 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 31,78 EUR. Bei 31,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80'711 Stück gehandelt.

Bei 35,85 EUR markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 24,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,84 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2026 3,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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