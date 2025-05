Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag im Aufwind

Um 12:28 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 24,59 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 24'116 Punkten steht. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,80 EUR aus. Bei 24,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1'794'199 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 25,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 12,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,11 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Am 29.04.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 16.37 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17.26 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.07.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,84 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

