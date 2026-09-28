Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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28.09.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Im XETRA-Handel kam die Deutsche Bank-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 31,77 EUR.
Bei der Deutsche Bank-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 31,77 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'450 Punkten liegt. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,06 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,64 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 184'087 Deutsche Bank-Aktien.
Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Mit Abgaben von 25,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Deutsche Bank liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent auf 16.30 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,34 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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