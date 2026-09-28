Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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28.09.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Mittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 31,53 EUR ab.
Die Deutsche Bank-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 31,53 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'395 Punkten steht. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,52 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 658'494 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,85 EUR) erklomm das Papier am 08.09.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,69 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,82 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 24,47 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,44 Prozent gesteigert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,34 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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