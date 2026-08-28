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28.08.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag freundlich

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 34,67 EUR.

Deutsche Bank
32.39 CHF -0.06%
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Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 34,67 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'496 Punkten notiert. Bei 34,72 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 117'494 Deutsche Bank-Aktien.

Bei einem Wert von 35,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 0,98 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,31 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 15.03 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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