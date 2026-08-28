Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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28.08.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 34,81 EUR.
Um 16:28 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 34,81 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'498 Punkten liegt. Bei 34,91 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'076'564 Deutsche Bank-Aktien.
Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,01 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 0,57 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 23,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,59 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.30 Mrd. EUR – ein Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,33 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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