Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank macht am Mittag Boden gut

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 34,64 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'520 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 893'386 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,01 EUR) erklomm das Papier am 26.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 23,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,25 Prozent.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 EUR belaufen. Am 29.07.2026 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.30 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,33 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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