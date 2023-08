Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im Xetra-Handel gewann die Aktie um 04:28 Uhr 2,3 Prozent auf 10,13 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 15'794 Punkten tendiert. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,14 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,97 EUR. Zuletzt wechselten via Xetra 4'738'384 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,08 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 39,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Bank liess sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 EUR, nach 0,33 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7'409,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6'650,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Deutsche Bank am 25.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 23.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,98 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Carsten Spohr steht als Lufthansa-Chef fest

Kurssturz als Einstiegschance

EMC plant baldigen Stellenabbau