Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:28 Uhr 1,1 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'411 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,23 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 165'091 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 18,89 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 21,01 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Deutsche Bank gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 15.84 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 15.11 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,32 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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