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27.10.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 28,46 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 28,46 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'345 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 28,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,46 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 159'303 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 20,60 Prozent niedriger. Bei 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 16,32 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR aus. Deutsche Bank liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 16.30 Mrd. EUR gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 3,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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