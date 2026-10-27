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27.10.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit roten Vorzeichen

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 28,46 EUR.

Deutsche Bank
26.15 CHF -1.02%
Kaufen Verkaufen

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 28,46 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'345 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 28,33 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,46 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 159'303 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 20,60 Prozent niedriger. Bei 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 16,32 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR aus. Deutsche Bank liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 16.30 Mrd. EUR gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 3,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 8.9626 17.09.2027 161030059
Long 414.5204 18.12.2026 156739251
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 5.6687 15.47 161756874
Long 10.6801 6.97 156741191
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1984 12.11 160632553
Short 8.7267 7.62 160966180
Short 27.6347 -0.02 162231216
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 147103158
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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