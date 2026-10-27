Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 28,65 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'591 Punkten liegt. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,31 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 28,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'498'331 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 35,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Mit einem Zuwachs von 25,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,82 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 20,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.30 Mrd. EUR – ein Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,31 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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