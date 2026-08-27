Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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27.08.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 34,53 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 34,53 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'324 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 34,49 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,63 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 181'009 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,44 Prozent gesteigert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,33 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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