Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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27.08.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 34,52 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 34,52 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'242 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,34 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,63 EUR. Bisher wurden heute 2'520'438 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.
Bei 35,01 EUR erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 1,43 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 29.07.2026. Das EPS lag bei 0,84 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umsetzen können.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,33 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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