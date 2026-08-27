Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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27.08.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Mittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 34,59 EUR abwärts.
Um 12:28 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 34,59 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 26'355 Punkten steht. In der Spitze büsste die Deutsche Bank-Aktie bis auf 34,34 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,63 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 1'130'571 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,01 EUR) erklomm das Papier am 26.08.2026. Mit einem Zuwachs von 1,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 45,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR aus. Am 29.07.2026 äusserte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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