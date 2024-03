Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank legt am Mittwochmittag zu

Um 12:28 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im Xetra-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 14,62 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 18'447 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 14,78 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 14,45 EUR startete der Titel in den Xetra-Handelstag. Über Xetra wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'417'906 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 14,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 1,05 Prozent Luft nach oben. Bei 8,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,451 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2022. Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 01.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,92 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6'684,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6'315,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Bank am 25.04.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Carsten Spohr steht als Lufthansa-Chef fest

Kurssturz als Einstiegschance

EMC plant baldigen Stellenabbau