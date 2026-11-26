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26.11.2026 16:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagnachmittag mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 29,96 EUR.
Um 16:28 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 29,96 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'242 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,15 EUR. Bei 30,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'642'194 Deutsche Bank-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 35,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 16,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 25,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Deutsche Bank liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,91 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent auf 15.84 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,32 EUR je Deutsche Bank-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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