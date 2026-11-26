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26.11.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Mittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 29,92 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,9 Prozent auf 29,92 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'166 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,15 EUR. Bei 30,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 937'632 Stück gehandelt.
Bei 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 19,80 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (23,82 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 20,40 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,91 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 15.84 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,32 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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