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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

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26.08.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Aufschlag

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 33,94 EUR.

Deutsche Bank
32.00 CHF 2.99%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 33,94 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'249 Punkten tendiert. Bei 34,09 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,99 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1'199'421 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 34,26 EUR markierte der Titel am 06.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 0,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR ab. Abschläge von 29,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,16 EUR ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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