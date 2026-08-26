Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Mittwochnachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 34,65 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'396 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 35,01 EUR zu. Mit einem Wert von 33,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 6'633'789 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,01 EUR. 1,05 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 23,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Deutsche Bank gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,44 Prozent auf 16.30 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,33 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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