Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 34,65 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'315 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 34,72 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 3'693'767 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 34,72 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,19 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 23,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,27 Prozent.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 16.30 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,33 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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