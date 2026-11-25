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25.11.2026 09:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank stabilisiert sich am Vormittag
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 29,89 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 29,89 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der derzeit bei 25'041 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 29,97 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 29,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,79 EUR. Bisher wurden heute 160'628 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 19,92 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 25,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Deutsche Bank liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,91 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 15.84 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.11 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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