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25.11.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verliert am Mittwochmittag
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 29,68 EUR abwärts.
Die Deutsche Bank-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 29,68 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'045 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 29,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 903'483 Deutsche Bank-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 35,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 19,75 Prozent wieder erreichen.
Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 EUR belaufen. Deutsche Bank liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,91 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 15.84 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 15.11 Mrd. EUR umsetzen können.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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