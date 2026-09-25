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25.09.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Vormittag an

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zieht am Vormittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 31,64 EUR zu.

Deutsche Bank
29.77 CHF 1.05%
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Das Papier von Deutsche Bank legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 31,64 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'420 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 31,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 331'093 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 35,85 EUR markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 11,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR. Abschläge von 24,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 1,000 EUR aus. Am 29.07.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 16.30 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,34 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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