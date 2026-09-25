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25.09.2026 16:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag stärker

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag stärker

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 31,56 EUR.

Deutsche Bank
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Das Papier von Deutsche Bank konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 31,56 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'372 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 31,87 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3'166'207 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,85 EUR an. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 11,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 32,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,000 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.30 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,34 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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