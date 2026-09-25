Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’946 0.3%  SPI 19’753 0.2%  Dow 51’511 0.3%  DAX 25’368 0.4%  Euro 0.9445 0.3%  EStoxx50 6’296 0.4%  Gold 4’276 -0.1%  Bitcoin 69’577 -0.4%  Dollar 0.8286 0.1%  Öl 106.0 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Promi-Kunde bucht Starfall – jetzt bei SpaceX-Aktie einsteigen?
Anthropic-Deal beflügelt KI-Sektor: Aktien von ASML, AMD & Intel ziehen an
Alphabet-Aktie fester: Google schickt testweise KI-Chips ins All
Aktien von Oracle und Arm fangen sich nach Kursrutsch: Jupiter-Projekt bleibt Unsicherheitsfaktor
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.09.2026 12:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittag an Fahrt

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 31,71 EUR.

Deutsche Bank
29.77 CHF 1.05%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 31,71 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'468 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 31,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'714'439 Deutsche Bank-Aktien.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,06 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,89 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.30 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie fester: Europas Währungshüter digitalisieren Wertpapierhandel

Kapitalstärkung bei der Deutschen Bank: Aktie im Plus

Deutsche Bank-Aktie: Dieser neue Krypto-Service verändert das Geschäft in Europa

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 10.1555 18.06.2027 160236205
Long 125.2955 18.12.2026 159488274
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.5691 12.81 157533406
Long 11.3865 6.19 160071532
Long 13.4198 4.83 158525079
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1572 10.26 160187808
Short 8.2583 8.37 160879596
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -28.72 147103152
Long 8 -16.72 153820965
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten