Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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25.09.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittag an Fahrt
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 31,71 EUR.
Um 12:28 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 31,71 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'468 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 31,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'714'439 Deutsche Bank-Aktien.
Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,06 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,89 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2025. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.30 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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