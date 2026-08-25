Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag gestärkt

Um 09:28 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 33,14 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'181 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 33,23 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 33,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 137'029 Stück.

Am 06.01.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,26 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 3,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (23,82 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 28,14 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16.30 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.03 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,33 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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