Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank behauptet sich am Nachmittag

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 33,09 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 26'297 Punkten steht. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 33,37 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 32,91 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,06 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'788'082 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.01.2026 erreicht. Gewinne von 3,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,02 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.30 Mrd. EUR – ein Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,33 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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