Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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25.08.2026 12:29:00
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Mittag
Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 33,28 EUR.
Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 33,28 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 26'330 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 33,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'292'532 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.
Am 06.01.2026 markierte das Papier bei 34,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 39,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,16 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,44 Prozent gesteigert.
Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,33 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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